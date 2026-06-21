◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）２０２７年１月３０日にエスコンフィールドで開催されるバレーボール「ＳＶ．ＬＥＡＧＵＥＡＬＬＳＴＡＲＧＡＭＥＳ２０２６−２７」に先駆け、ＳＶリーグから５月に現役を引退した清水邦広氏、野中瑠衣選手、外崎航平選手、山田滉太選手が来場。清水氏がファーストピッチを行った。マウンドに上がると、堂々のフォームからワンバウンド投球。「ボ