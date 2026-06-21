日向坂４６の森本茉莉が、一足早く「かき氷」を堪能（たんのう）する様子を披露した。２０日までに自身のインスタグラムを更新し「アメリカンチェリーに目がないです。」と書き出すと、白トップスにクリーム色のカーディガンを羽織った涼しげな姿でかき氷を楽しむ様子などを複数アップ。最後に「＃かき氷＃東京かき氷＃かきごおりすと＃かきごーらー」とハッシュタグを添えた。この投稿には多くの「いいね！」が寄せら