◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２１日・神宮）広島の辰見鴻之介内野手が、ベンチ入りメンバーから外れた。前日の７回無死一塁から代走で二盗を決めたものの、ヘッドスライディングした際に左膝を強打して交代した。球団トレーナーによると、すでにチームを離れ、２２日に広島市内で精密検査を受けるという。二盗を決めた７回は、３度目の中断を経て試合が再開された直後という悪コンディションだった。辰見が交代した