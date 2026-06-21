元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。20年前から行ってみたかった居酒屋へ行くためだけに訪れた地方都市を明かす場面があった。5月30日に主演舞台「はがきの王様」が大千秋楽を迎えた松岡。その後、当初予定していた2拠点生活緒送る函館での滞在を変更し、9日から15日まで新幹線で、名古屋、京都、下関、博多と移動し、盛りだくさんの旅を満喫したという。京都の後の下