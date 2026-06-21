見知らぬ土地での転園、それだけでも大変なのに…ママ友グループでこんな目に遭うとは、妻も思っていなかったでしょうね。孤立させられても、息子のために一人でピクニックの準備をする妻の姿、なんだか応援したくなります。このままやられっぱなしで終わらないといいのですが…。>>【まんが】ママ友いじめは突然に(ウーマンエキサイト編集部)