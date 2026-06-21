サッカーワールドカップにのぞんでいる日本代表の初戦、オランダ代表とのダラスでの１４日（日本時間１５日）の試合を、人気アイドルが生観戦していたことが分かった。ももいろクローバーＺの玉井詩織（３１）が２０日深夜、自身のＳＮＳを。「念願の！Ｗ杯！グループステージ初戦日本対オランダ戦を現地観戦してきました！ずっとワクワクが止まらなかった！試合展開も凄くて会場も大盛り上がり！日本の応援にも力が入