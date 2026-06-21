タレント指原莉乃（33）が20日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。お笑いタレント永野（51）のSNS運用について議論した。若槻千夏（41）は「でも私、インスタ永野さんがスタッフさんに切り替えてちょっと残念だなって思っちゃった」と伝えた。若槻は「それこそ、賞取ったじゃないですか。これからすばらしい映画いっぱい作ると思うんですけど、そういう監督って注目されていく中で何が一番大切かってお