6月21日、富山グラウジーズは盛實海翔、ラシードファラーズの2選手と2026－27シーズンの選手契約（新規）に基本合意したことを発表した。 埼玉県出身で現在28歳の盛實は、187センチ83キロのシューティングガード。県立能代工業高校、専修大学を経て、2018年からサンロッカーズ渋谷でプレー。レバンガ北海道へ移籍した2024－25シーズンにキャリアハイと