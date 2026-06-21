「ごま豆乳つゆ」【画像を見る】いつものめんつゆにちょっぴりアレンジ「ごま豆乳つゆ」夏に大活躍のそうめん！のどごしが良く、大人にも子どもにも大人気のメニューです。たくさん食べたいけれど、いつも同じ味だと家族が飽きないか心配…そんなときにおすすめの料理研究家池田美希さんに教えていただいた普段のめんつゆをベースにした豆乳アレンジをご紹介します。＊＊＊■ごま豆乳つゆごまの風味と豆乳のまろやかさがマッチ