開催：2026.6.21 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 2 - 1 [パイレーツ] MLBの試合が21日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとパイレーツが対戦した。 ロッキーズの先発投手は菅野智之、対するパイレーツの先発投手はポール・スキーンズで試合は開始した。 1回表、1番 スペンサー・ホルウィッツ 4球目を打ってライト