肉と合わせて食べごたえ満点！ メインにぴったりの卵のおかず【写真を見る】主菜から汁ものまでバリエ豊富！ 卵の絶品おかず15選2個で1日に必要なたんぱく質量の約1/4を補えるといわれる、卵。栄養価が高くてどんな食材にも合わせやすいから、日々のおかず作りに大活躍ですよね。今回は、豚肉と合わせた食べごたえのある卵おかずをご紹介します。野菜も入ったごちそう感たっぷりの卵焼きと、気軽に作れてしみじみおいしい野菜炒め