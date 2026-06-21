鮭とカラフル野菜のタンドリー風【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ紫外線に負けない健やかな体を目指すには、食事による内側からのケアも大切です。今回は、栄養バランス◎の鮭と、ビタミン豊富な野菜を組み合わせた、彩り鮮やかな一皿をご紹介します。抗酸化作用が期待できるスパイスを含むカレー粉と、発酵食品のヨーグルトで作った"タンドリーだれ"が絶品ですよ。■鮭とカラフル野
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