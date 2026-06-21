森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦する。この一戦の前にF組２節のもう１カードが行なわれ、初戦で日本と２−２で引き分けたオランダが、スウェーデンに５−１で大勝。得失点も伸ばし、暫定首位に浮上した。森保ジャパンがF組を１位で突破するためには、チュニジアにできるだけ差をつけて勝ちたいところだが、その部分を意識し過ぎて