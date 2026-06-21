日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節でチュニジア代表と対戦する。試合前に両チームがピッチでアップ。チュニジア代表のトレーニングウェアは赤を基調とした独特のデザイン。ネット上では「練習ジャージ可愛い」「練習ウェアカッコいいな」「いちご柄に見えた」といった声があがった。 日本のアップ着は海外メディアで好評だったが、チュニジアのそれも評判が良さそうだ。構成●サッカーダイジェスト