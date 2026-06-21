なぜ私は「放置子」に？【漫画】本編を読むネグレクトや家庭内不和といったデリケートな問題を抱え、地域や学校で孤立してしまう子どもたち。近年、SNSやメディアで「放置子」という言葉を頻繁に目にするようになった。しかし、その多くは「近所のトラブルメーカー」として迷惑をかけられた側の視点で語られがちだ。2026年6月現在、放置子として育った当事者の内面と、あまりに理不尽な家庭環境をリアルに描き出して大反響を呼んで