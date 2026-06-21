「ドラゴンクエスト宣伝担当」の公式Xが21日、父の日にちなみ、同シリーズで「一番に思い浮かべる」父親キャラについてフォロワーに問いかけ、続々と反響が集まっている。【写真】パパス、オルテガ、トロデ王など…さまざまなDQシリーズの“お父さん”たち投稿では「＼本日、6月21日は #父の日／『ドラゴンクエストIII』のオルテガや『ドラゴンクエストV』のパパスなど、DQシリーズには印象深いお父さんたちがたくさん登場しま