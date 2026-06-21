お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が21日、自身のX更新。相方のリリーとともに日本対チュニジア戦を現地で観戦しているが、ハチマキの“痛恨ミス”を伝えた。【写真】盛山、チュニジア戦を相方と現地観戦も…ハチマキで“痛恨”盛山は「ネットでハチマキを買うとはよくみて買いましょう。「必勝」のつもりやってんけど。まぁニュアンスそこまで間違ってないからええか」との文言とともに、ハチマキに「合格」と書かれたもの