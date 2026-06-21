◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア（同45位）と対戦。試合に先立ち行われた国歌斉唱で、日本代表の森保一監督（57）が目を潤ませる場面があった。森保監督は14日（日本時間15日）に行われたオランダとの初戦においての国歌斉唱で、涙を流す場面が見られた。ポケットからハンカチ