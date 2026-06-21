■MLBドジャースーオリオールズ（日本時間21日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのオリオールズ戦に今季14度目の先発登板し、6回、102球を投げて被安打6、奪三振6、四死球2、失点3（自責点3）で降板。自身5連勝がかかるマウンドも8勝目はお預けとなった。試合は2回に連打から内野ゴロ間に先制を許すと、4回にはB.アレクザンダー（27