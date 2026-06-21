女優、永野芽郁（26）が21日、インスタグラムを更新。近影をアップした。永野は「photo book＆style book『MAGNOLIE』本日発売ですメイトのみなさんいつも本当にありがとう」と写真集発売と感謝をつづり、近影をアップした。永野は夏らしい海でのショットや、白いトップス姿の近影を披露した。この投稿にフォロワーからは「りがとう涙止まらないよ」「変わらぬ可愛さ」「芽郁ちゃん見れて幸せです」とコメントが寄せられている