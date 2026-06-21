メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチ前の国歌斉唱で、森保一監督の目に涙が浮かんだ。日本とチュニジア、両国の控え選手を含めた全選手がセンターサークルに沿って整列し、「君が代」がスタジアムに流れた。この試合はW杯通算1000試合となるメモリアル