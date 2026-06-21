メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦。日本テレビ系列が生中継。試合前のピッチレポートに登場した人気俳優に視聴者から熱視線が注がれた。試合前の練習、ピッチレポートに現れたのは俳優・竹内涼真だ。白のシャツにジャケットを着用。元日本代表・槙野智章氏とともに会場の熱気を伝えた。X上の