ワールドカップ北中米大会ワールドカップ（W杯）北中米大会を戦うサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでF組第2節チュニジア戦に臨む。第1節は米テキサス州でオランダと2-2で引き分けた森保ジャパン。応援グッズに身を包んだ人気お笑い芸人が、痛恨のミスを明かしてファンの笑いを誘っている。チュニジア戦当日。日本代表のユニホームや法被を着て、応援の準備を整えたのは人気お笑いコンビ見取り図