俳優・酒井若菜（45）が、自身のデビュー日である7月1日（水）に発売するデビュー30周年記念写真集『ぴこぴこ。』（講談社）の表紙が解禁された。 酒井若菜 写真集『ぴこぴこ。』 酒井若菜 写真集『ぴこぴこ。』 表紙に選ばれたのは、台湾の静かな山あいの道で見せた、飾らない瞬間を切り取った一枚。多くの雑誌で表紙を飾り一世を風靡した頃から時を経て、俳優、作家としての確固たる道を進みたどり着いたデビュー30周年。