日本代表は２０日（日本時間２１日）、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（メキシコ・モンテレイ）でチュニジアと対戦。試合前のウオーミングアップでは、サポートプレーヤーＤＦ吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）と?メンター?ＭＦ南野拓実（モナコ）の行動にも注目が集まった。２人はベンチ前で森保一監督と話し込んでいた後、終了するころにはＷ杯メンバーが使用していたボールを集める作業を行い、ウオーミングアップか