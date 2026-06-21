広告やエンターテインメント、動画制作などさまざまなバックグラウンドを持つスタッフが集まったプロジェクト「然りまた然り」の旗揚げ公演となる舞台『いななき ふれあい祭り』が、7月10日から12日まで、東京・銀座の博品館劇場で上演される。お笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇とミスヤングマガジン2023の松田実桜は、今作が舞台初出演となる。舞台『いななき ふれあい祭り』○銀座の劇場が“消滅寸前の田舎町”に今作の舞台は、