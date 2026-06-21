AOKIが展開する「ORIHICA」は、オフィスカジュアル向けの「CITY TAILORED(シティテーラード)」シリーズから夏の新作商品を全店およびオンラインショップで発売した。左からジャケット、スカート、ブラウス同シリーズはシアージャケット、フレアロングスカート、共生地の「ORIHICA美ラクるブラウス」で構成されており、自由な組み合わせでオフィスからカジュアルまで幅広く着まわすことができる。各アイテムには個別のこだわりを施