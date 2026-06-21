北中米Ｗ杯１次リーグＪ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・カンザスシティー）で、ハットトリックを達成したアルゼンチンのエースＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）のファウルが波紋を広げている。アルジェリアはこの試合でアルゼンチンに０―３と大敗。メッシが３得点を挙げた一方で、前半には相手選手の足を踏みつける場面があった。ファウルが宣告されるも、カードの提示はなし。ＶＡＲの介入もなかった。その他にも別