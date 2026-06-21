ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、お笑い芸人・まちゃまちゃの“イマ”に独占密着した。「NO MAKE」場面カット(C)AbemaTV,Inc.○まちゃまちゃが結婚願望について語る番組では、東京・高円寺でスナックのママとして店を切り盛りするまちゃまちゃに密着。客との飾り気のないやりとりや、看板メニューの自家製ミートソースを振る舞いながら店を盛り上げる姿が映し出された。現在50歳を迎え、独身を貫