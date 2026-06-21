元フジテレビの永島優美アナウンサー(34)が、元サッカー日本代表の父、永島昭浩氏(62)との2ショットを公開した。 【写真】顔が分からない、だ、だれ?「お父さんかい」 永島アナは「4年に1度、特に熱くなる父熱すぎてブレてます（笑）久しぶりにごはんを食べに行ったら、チュニジア戦に向け、熱いレクチャーを受けました今日は早めに寝て、備えます!!」とサッカーW杯日本VSチュニジア戦を前に、