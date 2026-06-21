介護施設や病院で「癒やし」を与えるセラピードッグに密着しました。訓練の一環で大型犬のふれあいカフェも人気です 【写真を見る】人を癒やす“セラピードッグ” 医学的にも研究される｢犬の力｣ 訓練所には大型犬のふれあいカフェも （認知症高齢者グループホーム利用者）「かわいいな」名古屋市中村区にある「認知症高齢者グループホームじょうさい」。寄り添う犬はペットではなく、セラピ