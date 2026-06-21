初戦のオランダ戦に続き国歌に感極まる指揮官日本代表は現地時間6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節でチュニジア代表と対戦した。試合開始直前、森保一監督は国歌斉唱で涙を浮かべ、感極まるシーンがあった。森保監督はチュニジア戦に向けて、オランダ戦からスタメン4人を変更。左膝の負傷で帯同しなかったMF久保