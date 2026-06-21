メキシコでチュニジア戦に臨む森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦する。試合会場では日本のアウェーユニフォームが大人気。スタジアムのFIFA公式ストアで揃えられていた白ユニフォームが約2時間で完売した。熱気に包まれたモンテレイ。W杯通算1000試合目のメモ