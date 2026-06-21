運営のボランティアも日本に声援森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦する。試合会場のエスタディオン・モンテレイは、さながら日本のホームのような雰囲気に包まれた。スタジアムには多くの日本人サポーターが詰めかけただけでなく、スタンドのあちこちから地元メキシコのファンが「ハポーン！」「ガンバレ！」と声