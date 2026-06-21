元ブラジル代表のサッカー選手で、現在は実業家のカフーが20日、自身のInstagramを更新し、「2026FIFAワールドカップ」の観戦席を公開。「あまりにセレソン（サッカーブラジル代表の愛称）すぎる」と話題になっている。【写真】W杯取材中の影山優佳、現役なでしこ美女と3ショット公開現役時代はイタリア・セリエAのACミランなどで活躍し、ブラジル代表としても143キャップ、ワールドカップには4大会に出場し、1994年、2002年大