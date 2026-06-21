◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場した。スタジアムの雰囲気について聞かれた本田は「思った以上にホームですね。さっきチュニジアのファンと日本のファンと呼びかけてたんですけど、９・９くらい日本のファンと言っても過言でないくらい」と話していた。