ＪＯ１の白岩瑠姫（るき）、ＩＮＩの西洸人が２１日、東京・ＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫで「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６パブリックビューイング日本対チュニジア戦」のトークショーに登壇した。白岩と西はユニホーム姿で登場。白岩は、注目選手について「鎌田の１ミリで注目の鎌田大地選手。前にいるのと後ろにいるのでは攻めが変わる。佐野海舟とのＷボランチは世界最高のボランチ。期待を寄せていて、大好きです」