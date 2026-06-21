４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織が、サッカーW杯を現地観戦したことを報告した。２１日までにインスタグラムで「念願の！Ｗ杯！グループステージ初戦日本対オランダ戦を現地観戦してきました！」と書き始めた玉井。「ずっとワクワクが止まらなかった！試合展開も凄くて会場も大盛り上がり！日本の応援にも力が入って、みんなが同じ目的を持って一つになるということの素晴らしさを肌で感じまし