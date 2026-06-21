「あれ？ドジャースの生中継やらんの〜」「知らなかったから慌てたわ」「さ、見ようかなと思ったらまさかのドジャース戦中継なし」。ＮＨＫＢＳでドジャース戦の生中継がないことに、ドジャースファンの悲鳴がネット上に集まった。２人目の子どもが生まれた大谷翔平投手がスタメンに復帰し、山本由伸投手が先発している２０日（日本時間２１日）のオリオールズ戦は、ＣＳでは中継されていたが、ＮＨＫＢＳで生中継なし。サ