◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本―チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は第２戦で同４５位のチュニジア代表とのキックオフを迎えた。この一戦は記念すべきＷ杯１０００試合目となる。試合前の国歌斉唱で、森保一監督は１４日（同１５日）初戦のオランダ戦と同様、目を潤ませた。今大会から国歌斉唱は、ベンチメンバーも含めて選手たちはセンターサークルに整列し実施。森保監督