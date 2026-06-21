【新華社長沙6月21日】中国湖南省湘西トゥチャ族ミャオ族自治州瀘渓（ろけい）県武渓鎮の民家で21日午前6時21分（日本時間同7時21分）ごろ火災が発生した。同県関係部門が明らかにした。現時点で6人の死亡が確認されている。