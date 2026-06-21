サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の日本代表は２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）から、メキシコ・モンテレイでチュニジア代表と対戦する。会場のスタジアムは試合前から大盛り上がりとなっている。キックオフを前に、場内の売店には軽食や飲料を買い求める人たちの行列ができた。ビールは１杯３１０ペソで、日本円換算で３１００円。Ｗ杯の記念カップがつくとはいえ、街中のコンビニでの小売り価格