広島の辰見鴻之介内野手が２１日のヤクルト戦（神宮）のベンチ入りメンバーを外れた。球団は、辰見がすでにチームを離れて広島に帰る、２２日に広島市内の病院で精密な検査を受けると発表した。辰見は２０日の同戦で二盗を試みた際のヘッドスライディングで左膝を痛め負傷交代していた。