MATCH 34グループE第2戦2026年6月21日 9:00キックオフ（会場：カンザスシティ・スタジアム）エクアドル 0-0 キュラソーともに1敗の中で迎えるグループEの第2節。初戦でエクアドルはコートジボワールに、キュラソーはドイツに7ゴールを許し、敗戦を喫した。3分、エクアドルにさっそく決定機。後方からモイセス・カイセドが裏に抜け出す浮き球のパスを供給。反応したエネル・バレンシアが相手GKエロイ・ロームとの1対1を迎えるも、