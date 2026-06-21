タイ・エアアジアXは、札幌/千歳〜バンコク/ドンムアン線を期間運航する。運航期間は7月2日から26日までで、札幌/千歳発、バンコク/ドンムアン発ともに木・日曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA330型機を使用する。所要時間は札幌/千歳発が7時間25分、バンコク/ドンムアン発が7時間10分。同路線は10月1日から週4往復で運航再開し、12月1日から1日1往復へ増便を予定している。■ダイヤXJ621札幌/千歳（12：20）〜バンコク/ド