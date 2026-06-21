北広島町の観光農園で、ハーブファンに人気の「ジャーマンカモミール」の花が見頃を迎えています。そよ風に揺れ、甘い香りを漂わせる「ジャーマンカモミール」。北広島町大朝の標高450メートルにある「天意の里ハーブガーデン」では1ヘクタールの畑で「ジャーマンカモミール」が見頃を迎えています。訪れた人たちは、白く可憐な花を摘み取るなどして楽しんでい