大谷夫妻にとっても待望の第二子誕生となった(C)Getty Imagesスポーツ界に明るいニュースとなった。ドジャースの大谷翔平は現地時間19日、自身のインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた球団は同日に大谷の育休取得を発表。同日のオリオールズ戦を欠場していたが、翌20日のオリオールズ戦にはスタメン復帰を果たしている。自身のインスタグ