21日の函館5R・2歳新馬戦（芝1200メートル）は3番人気フェリチタ（牝＝鈴木孝、父タワーオブロンドン）が逃げ切ってデビュー勝ち。最内枠を生かして果敢に主導権を握ると、最後は後続を3馬身振り切った。手綱を取った佐々木は「初めて乗ったが気も良くて、仕上がりが早い牝馬という感じ。スピードもあったし引っ張りすぎず気分よく走れた」と回顧。鈴木孝師は「調教も動いていたし、やれると思っていた。ハナに行けなかったり