◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）１９３０年の第１回から始まり、日本―チュニジア戦が、Ｗ杯通算１０００試合の節目になった。審判団が両チームの先頭で入場。メキシコ・モンテレイの観客もキックオフ前から大盛り上がりだった。会場は多くの日本サポーターが青く埋め尽くした。現地２２時キックオフで、夜のモンテレイは気温２８度、湿度８０％近くとジメジメ蒸し暑