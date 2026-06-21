◆第１４７回クイーンエリザベス２世ジュビリーステークス・Ｇ１（６月２０日、英国アスコット競馬場・芝直線１２００メートル）日本馬の夢をゴール寸前で打ち砕いたのは、英国の伏兵だった。ロイヤルアスコット開催のスプリント戦を制したのはトム・マーカンド騎手とコンビを組んだ英国のアルメラク（牡４歳、Ｗハガス厩舎、父ダークエンジェル）。日本のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は２年続け